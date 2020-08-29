0
0
119
НОВОСТИ

Въезд в РФ для получения образования могут разрешить иностранным студентам

14:10 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранным студентам могут разрешить въезжать на территорию РФ для получения образования и продолжения обучения в российских вузах. Об этом сообщается в имеющемся в распоряжении ТАСС письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой руководителям территориальных органов ведомства.

"В настоящее время в РФ вносятся изменения в распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020 года № 635-р и от 27 марта 2020 года № 763-р в части въезда лиц для получения образования в российских образовательных организациях высшего образования (с 1 сентября 2020 года) и лиц, въезжающих в РФ для продолжения высшего образования (с 15 октября) периодом не менее трех месяцев", - говорится в документе.

Также планируется разрешить въезд в Россию лицам, проходящим обучение в вузах Минобороны России и принимаемым "на обучение в 2020-2021 учебном году по действующим учебным визам из государств, с которыми установлен визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны России в ФСБ России, из государств, с которыми установлен безвизовый режим".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:10 29.08.2020
В Ливии увеличился рост числа нарушений прав человека и произвольных арестов - Миссия ООН
0
0
15:00 29.08.2020
Берлин: На акцию противников эпидемиологических мер собрались более 18 тыс. человек
0
31
14:20 29.08.2020
Бизнесмен и соучредитель ряда интернет-изданий арестован в Белоруссии
0
103
14:00 29.08.2020
Казахстанская вакцина от коронавируса опущена к клиническим испытаниям
0
122
13:10 29.08.2020
В Санкт-Петербурге приняли присягу около 500 будущих военных врачей
0
166
13:00 29.08.2020
За участие в не согласованных акциях протеста в Белоруссии 28 августа задержаны более 30 человек
0
175
12:10 29.08.2020
На форуме "Армия-2020" Минобороны РФ выбрало более 300 перспективных инновационных разработок
0
249
12:00 29.08.2020
Позиция Запада в отношении выборов в Белоруссии была заранее подготовлена - Путин
0
303
11:10 29.08.2020
В Азербайджане продлили особый карантинный режим до 30 сентября
0
268
11:00 29.08.2020
В России кэффициент распространения коронавирусной инфекции увеличился до 1
0
345

Возврат к списку