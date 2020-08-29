Въезд в РФ для получения образования могут разрешить иностранным студентам
14:10 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранным студентам могут разрешить въезжать на территорию РФ для получения образования и продолжения обучения в российских вузах. Об этом сообщается в имеющемся в распоряжении ТАСС письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой руководителям территориальных органов ведомства.
"В настоящее время в РФ вносятся изменения в распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020 года № 635-р и от 27 марта 2020 года № 763-р в части въезда лиц для получения образования в российских образовательных организациях высшего образования (с 1 сентября 2020 года) и лиц, въезжающих в РФ для продолжения высшего образования (с 15 октября) периодом не менее трех месяцев", - говорится в документе.
Также планируется разрешить въезд в Россию лицам, проходящим обучение в вузах Минобороны России и принимаемым "на обучение в 2020-2021 учебном году по действующим учебным визам из государств, с которыми установлен визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны России в ФСБ России, из государств, с которыми установлен безвизовый режим".
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