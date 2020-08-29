Бизнесмен и соучредитель ряда интернет-изданий арестован в Белоруссии
14:20 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусский соучредитель информационных сайтов KYKY и The Village Александр Василевич заключен под стражу. Об этом в субботу сообщила его жена Надежда Зеленкова.
"Мера пресечения: заключение под стражу. При предварительном уголовном расследовании до двух месяцев, может быть продлено на срок до 18 месяцев" - написала она на своей странице в "Фейсбуке". При этом Зеленкова отметила, что мера пресечения может быть изменена.
В пресс-службе Комитета госконтроля на запрос корр. ТАСС сказали, что не готовы комментировать данную ситуацию.
О задержании Василевича, который также владеет рекламным агентством Vondel/Hepta, галереей современного искусства, стало известно 27 августа. В тот же день сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели в рекламном агентстве обыски. С его супруги взята подписка о неразглашении материалов дела.
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