Берлин: На акцию противников эпидемиологических мер собрались более 18 тыс. человек

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупная акция противников эпидемиологических мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса, проходит в субботу в Берлине. Как сообщили корр. ТАСС в полиции, за порядком следят около 3 тыс. правоохранителей, причем 1 тыс. приехали в Берлин из других федеральных земель.

Протестующие начали собираться на улице Унтер ден Линден с самого утра, затем они маршем прошли через центр города. Финальной точкой следования заявлена Улица 17-июня рядом с Брандербургскими воротами, где уже проходила аналогичная акция месяц назад. Организатор - штутгартское движение Querdenken 711 ("Нестандартное мышление 711").

"В начале акции, по нашим оценкам, собралось 18 тысяч человек, но люди продолжают подходить, число будет уточнено позже в течение дня", - сказала корр. ТАСС представитель полиции.

Манифестанты полагают, что антикоронавирусные меры ограничивают свободу, и требуют их отменить. Многие протестующие не носят маски и не соблюдают дистанцию в полтора метра. В полиции сообщили, что "безуспешно призывают" участников митинга соблюдать правила. "Если этого не будет, то мы будем вынуждены остановить шествие", - отметили в полиции.