В Ливии увеличился рост числа нарушений прав человека и произвольных арестов - Миссия ООН
15:10 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост числа нарушений прав человека, произвольных арестов и задержаний, а также ограничения свободы передвижения и выражения мнений фиксируется в Ливии. Об этом говорится в обнародованном в субботу коммюнике Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ).
"Ливия переживает драматический поворот событий, подчеркивающих настоятельную необходимость вернуться к полному и всеобъемлющему политическому процессу, который будет отвечать чаяниям ливийского народа на представительное правительство, достоинство и мир", - отмечается в документе. МООНПЛ призвала к "спокойствию, исполнению законности и соблюдению прав всех граждан мирно выражать свои взгляды".
"По всей Ливии МООНПЛ регистрирует рост количества сообщений о нарушениях прав человека, включая произвольные аресты и задержания, ограничения свободы передвижения и выражения мнений, а также прав на мирные собрания и протесты", - указано в коммюнике.
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