0
0
109
НОВОСТИ

В Ливии увеличился рост числа нарушений прав человека и произвольных арестов - Миссия ООН

15:10 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост числа нарушений прав человека, произвольных арестов и задержаний, а также ограничения свободы передвижения и выражения мнений фиксируется в Ливии. Об этом говорится в обнародованном в субботу коммюнике Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

"Ливия переживает драматический поворот событий, подчеркивающих настоятельную необходимость вернуться к полному и всеобъемлющему политическому процессу, который будет отвечать чаяниям ливийского народа на представительное правительство, достоинство и мир", - отмечается в документе. МООНПЛ призвала к "спокойствию, исполнению законности и соблюдению прав всех граждан мирно выражать свои взгляды".

"По всей Ливии МООНПЛ регистрирует рост количества сообщений о нарушениях прав человека, включая произвольные аресты и задержания, ограничения свободы передвижения и выражения мнений, а также прав на мирные собрания и протесты", - указано в коммюнике.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:10 29.08.2020
Первая профессиональная академия футбола открылась в Крыму
0
76
16:00 29.08.2020
В финал Всемирной шахматной онлайн-олимпиады вышла сборная Индии
0
89
15:00 29.08.2020
Берлин: На акцию противников эпидемиологических мер собрались более 18 тыс. человек
0
168
14:20 29.08.2020
Бизнесмен и соучредитель ряда интернет-изданий арестован в Белоруссии
0
223
14:10 29.08.2020
Въезд в РФ для получения образования могут разрешить иностранным студентам
0
184
14:00 29.08.2020
Казахстанская вакцина от коронавируса опущена к клиническим испытаниям
0
219
13:10 29.08.2020
В Санкт-Петербурге приняли присягу около 500 будущих военных врачей
0
220
13:00 29.08.2020
За участие в не согласованных акциях протеста в Белоруссии 28 августа задержаны более 30 человек
0
228
12:10 29.08.2020
На форуме "Армия-2020" Минобороны РФ выбрало более 300 перспективных инновационных разработок
0
300
12:00 29.08.2020
Позиция Запада в отношении выборов в Белоруссии была заранее подготовлена - Путин
0
360

Возврат к списку