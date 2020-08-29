В финал Всемирной шахматной онлайн-олимпиады вышла сборная Индии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Индии обыграла команду Польши и вышла в финал Всемирной шахматной онлайн-олимпиады.

Первый матч полуфинального противостояния завершился победой польских шахматистов со счетом 4-2, во втором матче сильнее оказались индийцы - 4,5-1,5. В армагеддоне победу команде Индии принесла чемпионка мира по быстрым шахматам Хампи Конеру.

В финале индийская сборная сыграет с победителем полуфинальной встречи между командами России и США, которая пройдет позднее в субботу (начало - 19:00 мск). Финал состоится в воскресенье.

На онлайн-олимпиаде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей - по три за один день, контроль времени - 15 минут плюс пять секунд за каждый ход. В плей-офф отобрались 12 команд - по три из каждой группы. Победители групп напрямую вышли в 1/4 финала.