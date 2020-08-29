0
0
28
НОВОСТИ

В финал Всемирной шахматной онлайн-олимпиады вышла сборная Индии

16:00 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Индии обыграла команду Польши и вышла в финал Всемирной шахматной онлайн-олимпиады.

Первый матч полуфинального противостояния завершился победой польских шахматистов со счетом 4-2, во втором матче сильнее оказались индийцы - 4,5-1,5. В армагеддоне победу команде Индии принесла чемпионка мира по быстрым шахматам Хампи Конеру.

В финале индийская сборная сыграет с победителем полуфинальной встречи между командами России и США, которая пройдет позднее в субботу (начало - 19:00 мск). Финал состоится в воскресенье.

На онлайн-олимпиаде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей - по три за один день, контроль времени - 15 минут плюс пять секунд за каждый ход. В плей-офф отобрались 12 команд - по три из каждой группы. Победители групп напрямую вышли в 1/4 финала.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:10 29.08.2020
Первая профессиональная академия футбола открылась в Крыму
0
76
15:10 29.08.2020
В Ливии увеличился рост числа нарушений прав человека и произвольных арестов - Миссия ООН
0
140
15:00 29.08.2020
Берлин: На акцию противников эпидемиологических мер собрались более 18 тыс. человек
0
168
14:20 29.08.2020
Бизнесмен и соучредитель ряда интернет-изданий арестован в Белоруссии
0
223
14:10 29.08.2020
Въезд в РФ для получения образования могут разрешить иностранным студентам
0
184
14:00 29.08.2020
Казахстанская вакцина от коронавируса опущена к клиническим испытаниям
0
219
13:10 29.08.2020
В Санкт-Петербурге приняли присягу около 500 будущих военных врачей
0
220
13:00 29.08.2020
За участие в не согласованных акциях протеста в Белоруссии 28 августа задержаны более 30 человек
0
228
12:10 29.08.2020
На форуме "Армия-2020" Минобороны РФ выбрало более 300 перспективных инновационных разработок
0
300
12:00 29.08.2020
Позиция Запада в отношении выборов в Белоруссии была заранее подготовлена - Путин
0
360

Возврат к списку