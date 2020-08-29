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Из-за Китая и Пакистана от участия в международных учениях может отказаться Индия

17:00 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия может отказаться от участия в международных учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в сентябре в России, поскольку в этих учениях также намерены принять участие военнослужащие из Китая и Пакистана, отношения Нью-Дели с которыми в последнее время обострены. Об этом сообщает в субботу информационное агентство АНИ со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.

По информации агентства, в Минобороны состоялось совещание, на котором присутствовали министр иностранных дел Субраманиям Джайшанкар и начальник штаба обороны Индии генерал Бипин Рават. "После этой встречи обсуждалось, что было бы неправильно принимать участие в многосторонних учениях, где также будут присутствовать китайские и пакистанские военнослужащие", - цитирует агентство своего собеседника.

Согласно его данным, индийские власти также принимают во внимание ухудшение ситуации в мире с пандемией коронавирусной инфекции. Только в Индии число заразившихся ежедневно растет на более чем 70 тыс. человек.

Ранее на текущей неделе телеканал Эн-ди-ти-ви со ссылкой также на военные источники сообщал, что более 200 индийских военнослужащих, представляющих все три вида Вооруженных сил Индии, готовы участвовать в предстоящих в сентябре в России международных учениях "Кавказ-2020". Планировалось, что в Россию отправятся 160 военнослужащих индийских сухопутных войск, 40 военнослужащих индийских ВВС и два офицера ВМС в качестве наблюдателей.

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