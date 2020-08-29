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Глава МИД Финляндии считает, что в Белоруссии должны состояться новые президентские выборы

18:00 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение новых президентских выборов является единственной возможностью выхода из сложившейся в Белоруссии кризисной ситуации. Об этом заявил журналистам в субботу находящийся здесь с визитом глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

"Новые выборы являются необходимостью. Единственным путем в этом направлении может быть диалог с сегодняшним руководством Белоруссии", - сказал он.

Сложившуюся после президентских выборов 9 августа ситуацию Хаависто считает "очень сложной". "К ней привели выборы, которые не были ни свободными, ни честными", - утверждал он.

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