Глава МИД Финляндии считает, что в Белоруссии должны состояться новые президентские выборы

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение новых президентских выборов является единственной возможностью выхода из сложившейся в Белоруссии кризисной ситуации. Об этом заявил журналистам в субботу находящийся здесь с визитом глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

"Новые выборы являются необходимостью. Единственным путем в этом направлении может быть диалог с сегодняшним руководством Белоруссии", - сказал он.

Сложившуюся после президентских выборов 9 августа ситуацию Хаависто считает "очень сложной". "К ней привели выборы, которые не были ни свободными, ни честными", - утверждал он.