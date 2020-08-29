Несколько тысяч женщин начали в Минске протестную акцию "Женский марш"

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч женщин около 16:00 начали протестную акцию "Женский марш" в центре белорусской столицы на площади Победы, передает корр. ТАСС с места событий.

Собравшиеся несут в руках цветы, бело-красно-белые флаги и бело-красно-белые зонты, а также скандируют "Позор", "Не забудем, не простим", "Жыве Беларусь".

Участницы акции планировали проследовать маршем по проспекту Независимости, но путь им преградили микроавтобусы.

Милиция призывала освободить проезжую часть проспекта, однако какое-то время женщины продолжали по ней двигаться. Правоохранители через мегафон призывала собравшихся не нарушать общественный порядок и прекратить несогласованную акцию. На пути следования манифестантов вдоль тротуаров находятся автозаки и легковые милицейские автомобили. Во время акции милиция предупреждала через громкоговоритель об административной ответственности за участие в акции, однако задержания не проводилось.