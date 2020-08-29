0
0
134
НОВОСТИ

Несколько тысяч женщин начали в Минске протестную акцию "Женский марш"

18:10 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч женщин около 16:00 начали протестную акцию "Женский марш" в центре белорусской столицы на площади Победы, передает корр. ТАСС с места событий.

Собравшиеся несут в руках цветы, бело-красно-белые флаги и бело-красно-белые зонты, а также скандируют "Позор", "Не забудем, не простим", "Жыве Беларусь".

Участницы акции планировали проследовать маршем по проспекту Независимости, но путь им преградили микроавтобусы.

Милиция призывала освободить проезжую часть проспекта, однако какое-то время женщины продолжали по ней двигаться. Правоохранители через мегафон призывала собравшихся не нарушать общественный порядок и прекратить несогласованную акцию. На пути следования манифестантов вдоль тротуаров находятся автозаки и легковые милицейские автомобили. Во время акции милиция предупреждала через громкоговоритель об административной ответственности за участие в акции, однако задержания не проводилось.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:10 29.08.2020
Глава МИД Литвы заявил, что ожидал от ЕС более масштабных мер в отношении официальных лиц Белоруссии
0
90
19:00 29.08.2020
После длительного перерыва возобновил работу музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке
0
90
18:20 29.08.2020
Уровень явки на внеочередных выборах в Рижскую думу составляет 32,79% - ЦИК
0
150
18:00 29.08.2020
Глава МИД Финляндии считает, что в Белоруссии должны состояться новые президентские выборы
0
181
17:00 29.08.2020
Из-за Китая и Пакистана от участия в международных учениях может отказаться Индия
0
238
16:10 29.08.2020
Первая профессиональная академия футбола открылась в Крыму
0
227
16:00 29.08.2020
В финал Всемирной шахматной онлайн-олимпиады вышла сборная Индии
0
245
15:10 29.08.2020
В Ливии увеличился рост числа нарушений прав человека и произвольных арестов - Миссия ООН
0
284
15:00 29.08.2020
Берлин: На акцию противников эпидемиологических мер собрались более 18 тыс. человек
0
312
14:20 29.08.2020
Бизнесмен и соучредитель ряда интернет-изданий арестован в Белоруссии
0
375

Возврат к списку