Уровень явки на внеочередных выборах в Рижскую думу составляет 32,79% - ЦИК
18:20 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень явки избирателей на внеочередных выборах в Рижскую думу, которые проходят в субботу, на 16:00 (время совпадает с московским) составил 32,79% - свои голоса отдали 138 616 человек с учетом данных предварительного голосования. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.
На данный момент существенных нарушений констатировано не было. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сообщило, что в день голосования получило и проверяет пять сигналов о возможных случаях нарушений предвыборной агитации. В свою очередь Государственная полиция республики начала административный процесс о нарушении запрета на агитацию в день выборов из-за распространения в одном из районов Риги листовок некоей партии, название которой не разглашается.
Проголосовать на внеочередных выборах в Рижскую думу граждане могут на любом из 156 избирательных участков, которые будут открыты до 22:00. Обработанную информацию об активности избирателей ЦИК также предоставит после 20:00. Предварительные результаты голосования будут известны в ночь на воскресенье. Окончательные результаты ЦИК должен объявить не позднее, чем в течение семи дней после выборов - до 5 сентября.
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