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Глава МИД Литвы заявил, что ожидал от ЕС более масштабных мер в отношении официальных лиц Белоруссии

19:10 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва рассчитывала на то, что санкции Евросоюза в отношении официальных лиц Белоруссии будут более масштабными. Об этом в субботу заявил журналистам министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс.

По его словам, принципиальная договоренность на уровне ЕС о первом пакете санкций против лиц, ответственных за фальсификацию президентских выборов в Белоруссии и применение насилия к протестующим, достигнута. "Какого размера будет этот список, пока сказать трудно, но, похоже, на первом этапе он не будет таким, на который я рассчитывал", - сказал глава МИД.

По мнению Линкявичюса, главное, что ЕС удалось договориться о применении санкций. "Это не окончание, все будет зависеть от ситуации", - заявил он.

Как заявил журналистам в пятницу на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Берлине глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, партнеры двигаются в направлении составления списка из 20 человек, но он может поэтапно расширяться в будущем. Боррель также воздержался от ответа на вопрос, будет ли в черный список для Белоруссии включен президент страны Александр Лукашенко.

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