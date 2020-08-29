В Женеве вновь планирует собраться группа Конституционного комитета Сирии
20:00 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Редакционная группа Конституционного комитета Сирии планирует вновь собраться в Женеве. Дата такой встречи будет определена после согласования ее повестки, заявил в субботу на брифинге спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.
Он отметил "уважительный тон" в ходе заседания группы, проходившего на нынешней неделе и завершившегося в субботу. По его словам, в ходе дискуссий проявились также "сильные разногласия". Педерсен не сообщил, по каким вопросам участники не пришли к единому мнению.
По его словам, участники редакционной группы "хотят встретиться вновь". Это произойдет после согласования повестки дня, пояснил эмиссар ООН. "Стороны призваны сами решить, когда они соберутся", - заключил он.
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