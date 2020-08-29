На границе с Ираном в перестрелке погибли двое турецких военнослужащих

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое турецких военнослужащих погибли в результате перестрелки на границе с Ираном. Об этом сообщило в субботу Министерство национальной обороны Турции.

"В результате столкновения с членами террористической организации (Рабочей партии Курдистана, РПК - прим. ТАСС) в уезде Догубеязыт в провинции Агры погибли двое наших военных. Они были доставлены в больницу, однако умерли от полученных ранений", - отмечается в коммюнике.

Оборонное ведомство заявил, что члены РПК пытались проникнуть на территорию Турции из соседнего Ирана.