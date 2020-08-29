Белоруссию призывают выдавать аккредитацию любому иностранному журналисту
20:20 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) осудила решение МИД Белоруссии лишить аккредитации ряд журналистов иностранных СМИ и призвала белорусские власти аккредитовать всех приезжающих в республику представителей средств массовой информации. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в субботу на ее официальном сайте
"ЕФЖ призывает власти Белоруссии восстановить эти аккредитации, а также выдавать ее любому иностранному журналисту, приезжающему в Белоруссию для освещения протестов, связанных с нарушениями на выборах и насилием со стороны милиции", - говорится в заявлении.
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