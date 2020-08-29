Белоруссию призывают выдавать аккредитацию любому иностранному журналисту

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) осудила решение МИД Белоруссии лишить аккредитации ряд журналистов иностранных СМИ и призвала белорусские власти аккредитовать всех приезжающих в республику представителей средств массовой информации. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в субботу на ее официальном сайте

"ЕФЖ призывает власти Белоруссии восстановить эти аккредитации, а также выдавать ее любому иностранному журналисту, приезжающему в Белоруссию для освещения протестов, связанных с нарушениями на выборах и насилием со стороны милиции", - говорится в заявлении.