Индия: Учебные заведения остаются закрытыми, но общественные и религиозные мероприятия разрешается возобновить

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Метро в Индии возобновит работу с 7 сентября, а с 21 сентября разрешается возобновить общественные, политические и спортивные мероприятия с участием не более 100 человек, но школы, колледжи другие учебные заведения до 30 сентября будут работать только в дистанционном формате. Об этом сообщает в субботу Министерство внутренних дел Индии на своем сайте.

При этом МВД указывает, что ослабление ограничений будет допускаться только за пределами так называемых проблемных зон, в которых отмечен большой рост числа инфицированных коронавирусом.

Делийский метрополитен возобновляет работу с 7 сентября, но пассажиры будут обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Останутся закрытыми кинотеатры, бассейны, парки развлечений и театры в помещениях. Но с 21 сентября разрешено открыть театры на открытом воздухе.