Силовики в Минске с утра начали активно готовиться к возможным протестам

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительное количество автобусов с бойцами ОМОН, крытые военные грузовики для перевозки личного состава, а также автозаки выдвинулись рано утром в воскресенье с базы в минском микрорайоне Уручье в сторону центра белорусской столицы, сообщает корр. ТАСС.

Колонна двигалась около 7 часов утра (совпадает с московским) по проспекту Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Белоруссии, где днем белорусская оппозиция намерена провести большую протестную акцию.