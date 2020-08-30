Силовики в Минске с утра начали активно готовиться к возможным протестам
09:25 30.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Значительное количество автобусов с бойцами ОМОН, крытые военные грузовики для перевозки личного состава, а также автозаки выдвинулись рано утром в воскресенье с базы в минском микрорайоне Уручье в сторону центра белорусской столицы, сообщает корр. ТАСС.
Колонна двигалась около 7 часов утра (совпадает с московским) по проспекту Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Белоруссии, где днем белорусская оппозиция намерена провести большую протестную акцию.
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