По мнению Байдена, Россия делает шаги, "чтобы помочь Трампу переизбраться"

10:00 Источник: Интерфакс

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что решение главы национальной разведки прекратить брифинги для членов комитетов по разведке Конгресса преследует цель скрыть якобы существующее "вмешательство" России.

В заявлении Байдена, опубликованном на сайте его предвыборной кампании, говорится о том, что президент Трамп надеется на то, что руководство РФ якобы "в очередной раз поддержит его кандидатуру и скроет ужасающие провалы, которые ввергли нас в многочисленные кризисы".

Байден заявил, что Трамп не хочет, чтобы американский народ знал о тех шагах, которые якобы делает руководство РФ, "чтобы помочь Трампу переизбраться". "И это потому, что внешняя политика Трампа является подарком для Кремля", - говорится в заявлении Байдена.

Ранее директор национальной разведки США Джон Рэтклифф сообщил, что прекращает проводить брифинги по вопросам безопасности выборов для членов комитетов по разведке обеих палат американского Конгресса в связи с тем, что после них неоднократно происходила утечка информации. Трамп поддержал это решение, демократы подвергли его критике, и заявили, что будут добиваться отмены.