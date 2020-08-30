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В августе 2020 года Роскосмос зафиксировал почти 80 сближений астероидов с Землей

10:40 30.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос рассчитал орбиту астероида 2011 ES4 еще в 2011 году, вероятность столкновения была признана несущественной. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в госкорпорации.

"Вероятность столкновения астероида 2011 ES4 [с Землей] была рассчитана еще в 2011 году и была признана несущественной", - отметили в Роскосмосе. "Астероиды из группы Аполлонов достаточно часто приближаются к Земле. Так, в августе 2020 года было зафиксировано почти 80 сближений, самое близкое из которых составило менее 8 тысяч километров".

Как сообщается на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA, 1 сентября небесное тело, получившее название 2011 ES4, будет пролетать мимо Земли на расстоянии около 120 тыс. км со скоростью примерно 8 км/с.

2011 ES4 был открыт в марте 2011 года. Астрономы относят его к Аполлонам - астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Они названы так в честь первого небесного тела из этой группы - открытого в 1932 году астероида Аполлон.

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