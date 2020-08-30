0
0
139
НОВОСТИ

В России четвертый день подряд фиксируется суточный прирост заболевших COVID-19

11:07 30.08.2020 Источник: Интерфакс

Четвертый день подряд в России увеличивается суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией: согласно данным оперативного штаба, в воскресенье отмечено 4,98 тыс. случаев, умерли за сутки 68 пациентов.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 4980 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1252 (25,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Если в среду, 26 августа, отмечалось рекордно низкое с апреля значение - 4 676, то в четверг было 4 711, в пятницу - 4 829, а в субботу - 4941. До среды показатель медленно снижался, обновляя минимумы.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 990 326 случаев коронавирусной инфекции, 17 093 умерших и 806 982 выписанных (2 599 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 166 251.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 30.08.2020
Минпросвещения не будет требовать от учителей привиться от COVID-19
0
55
11:00 30.08.2020
Глава МВД Германии рассказал, в какой момент заканчивается свобода собраний
0
176
10:40 30.08.2020
В августе 2020 года Роскосмос зафиксировал почти 80 сближений астероидов с Землей
0
159
10:00 30.08.2020
По мнению Байдена, Россия делает шаги, "чтобы помочь Трампу переизбраться"
0
219
09:25 30.08.2020
Силовики в Минске с утра начали активно готовиться к возможным протестам
0
298
09:00 30.08.2020
США лидируют в мире по числу зараженных и умерших от COVID-19
0
251
20:30 29.08.2020
Индия: Учебные заведения остаются закрытыми, но общественные и религиозные мероприятия разрешается возобновить
0
696
20:20 29.08.2020
Белоруссию призывают выдавать аккредитацию любому иностранному журналисту
0
792
20:10 29.08.2020
На границе с Ираном в перестрелке погибли двое турецких военнослужащих
0
758
20:00 29.08.2020
В Женеве вновь планирует собраться группа Конституционного комитета Сирии
0
667

Возврат к списку