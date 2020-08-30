В России четвертый день подряд фиксируется суточный прирост заболевших COVID-19

11:07 Источник: Интерфакс

Четвертый день подряд в России увеличивается суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией: согласно данным оперативного штаба, в воскресенье отмечено 4,98 тыс. случаев, умерли за сутки 68 пациентов.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 4980 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1252 (25,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Если в среду, 26 августа, отмечалось рекордно низкое с апреля значение - 4 676, то в четверг было 4 711, в пятницу - 4 829, а в субботу - 4941. До среды показатель медленно снижался, обновляя минимумы.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 990 326 случаев коронавирусной инфекции, 17 093 умерших и 806 982 выписанных (2 599 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 166 251.