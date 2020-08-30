Минпросвещения не будет требовать от учителей привиться от COVID-19
12:05 30.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство просвещения России не будет требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса, заявил в воскресенье директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Прививка - это всегда дело добровольное", - сказал Семченко, отвечая на соответствующий вопрос. Он пояснил, что никто заставлять учителей делать прививку не будет. "Это дело каждого конкретного человека", - подчеркнул он.
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