0
0
141
НОВОСТИ

В ближайшие недели Лукашенко приедет в Москву на встречу с Путиным

12:42 30.08.2020 Источник: Интерфакс

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора подтвердили нацеленность на расширение сотрудничества двух стран, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Путин "тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:43 30.08.2020
Патриарх Кирилл: РПЦ поможет Лукашенко воспитать патриотизм у белорусов
0
47
13:15 30.08.2020
Участники "Марша мира и независимости" двинулись в центр Минска
0
107
12:05 30.08.2020
Минпросвещения не будет требовать от учителей привиться от COVID-19
0
181
11:07 30.08.2020
В России четвертый день подряд фиксируется суточный прирост заболевших COVID-19
0
286
11:00 30.08.2020
Глава МВД Германии рассказал, в какой момент заканчивается свобода собраний
0
287
10:40 30.08.2020
В августе 2020 года Роскосмос зафиксировал почти 80 сближений астероидов с Землей
0
237
10:00 30.08.2020
По мнению Байдена, Россия делает шаги, "чтобы помочь Трампу переизбраться"
0
311
09:25 30.08.2020
Силовики в Минске с утра начали активно готовиться к возможным протестам
0
384
09:00 30.08.2020
США лидируют в мире по числу зараженных и умерших от COVID-19
0
318
20:30 29.08.2020
Индия: Учебные заведения остаются закрытыми, но общественные и религиозные мероприятия разрешается возобновить
0
741

Возврат к списку