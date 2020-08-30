В ближайшие недели Лукашенко приедет в Москву на встречу с Путиным
12:42 30.08.2020 Источник: Интерфакс
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора подтвердили нацеленность на расширение сотрудничества двух стран, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Путин "тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения".
НОВОСТИ
- 13:43 30.08.2020
- Патриарх Кирилл: РПЦ поможет Лукашенко воспитать патриотизм у белорусов
- 13:15 30.08.2020
- Участники "Марша мира и независимости" двинулись в центр Минска
- 12:05 30.08.2020
- Минпросвещения не будет требовать от учителей привиться от COVID-19
- 11:07 30.08.2020
- В России четвертый день подряд фиксируется суточный прирост заболевших COVID-19
- 11:00 30.08.2020
- Глава МВД Германии рассказал, в какой момент заканчивается свобода собраний
- 10:40 30.08.2020
- В августе 2020 года Роскосмос зафиксировал почти 80 сближений астероидов с Землей
- 10:00 30.08.2020
- По мнению Байдена, Россия делает шаги, "чтобы помочь Трампу переизбраться"
- 09:25 30.08.2020
- Силовики в Минске с утра начали активно готовиться к возможным протестам
- 09:00 30.08.2020
- США лидируют в мире по числу зараженных и умерших от COVID-19
- 20:30 29.08.2020
- Индия: Учебные заведения остаются закрытыми, но общественные и религиозные мероприятия разрешается возобновить
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать