Участники "Марша мира и независимости" двинулись в центр Минска
13:15 30.08.2020 Источник: Интерфакс
В центр Минска начинают выдвигаться участники несанкционированного оппозиционного "Марша мира и независимости", запланированного на воскресенье.
Как передает корреспондент "Интерфакса", жители спальных районов Минска формируют колонны у станций метро, а затем пешком направляются в центр города. У них в руках бело-красно-белые флаги (используются оппозицией) и плакаты. Среди протестующих люди разных возрастов, многие идут с детьми.
Первые группы митингующих уже добрались до центра города. В условиях перекрытия площади Независимости люди собираются на одноименном проспекте и прилегающих улицах. Колонны протестующих растягиваются на тротуарах вдоль всего проспекта.
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