Патриарх Кирилл: РПЦ поможет Лукашенко воспитать патриотизм у белорусов
13:43 30.08.2020 Источник: НГ-Online
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с днем рождения.
«Хотел бы отметить Ваше внимание к миссии Белорусского экзархата, поддержку общественно значимых инициатив духовенства и православных мирян», — говорится в послании Предстоятеля Русской Православной Церкви.
Святейший Владыка выразил убеждение в том, что дальнейшее «развитие взаимодействия Церкви с государственными структурами и всеми здоровыми силами общества будет способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию жителей Беларуси», - сообщает официальный сайт РПЦ.
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