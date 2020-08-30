0
0
9
НОВОСТИ

В Минске задержан журналист ТАСС, который даже на улицу не выходил

15:08 30.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корреспондент ТАСС Иван Колыганов в воскресенье был задержан в Минске. Как говорится в сообщении, пришедшем с его телефона, Колыганов уже доставлен в РУВД Октябрьское. Он только сегодня прибыл в столицу Белоруссии для освещения событий в стране, все время находился в своем номере в гостинице "Минск", на улицу не выходил.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 29.08.2020
Из-за Китая и Пакистана от участия в международных учениях может отказаться Индия
0
105
12:10 29.08.2020
На форуме "Армия-2020" Минобороны РФ выбрало более 300 перспективных инновационных разработок
0
113
15:00 28.08.2020
Лукашенко: Мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем...
0
154
22:02 27.08.2020
Российские военные корабли вызвали беспокойство у американских рыбаков
0
189
18:40 26.08.2020
Китай запустил две баллистические ракеты средней дальности в рамках учений
0
233
17:00 26.08.2020
Турция провела учения в Средиземном море вместе с США
0
233
13:20 26.08.2020
Вблизи Крыма прошли украинские масштабные учения с использованием ЗРК "Бук-М1" и "Оса-АКМ"
0
245
21:40 24.08.2020
Несколько подразделений белорусской армии будут приведены в высшую боеготовность
0
292
18:00 24.08.2020
Зеленский хочет верить, что война в Донбассе прекратится в этом году
0
267
13:55 23.08.2020
Шойгу объявил форум "Армия-2020" и Армейские международные игры - 2020 открытыми
0
344

Возврат к списку