В Минске задержан журналист ТАСС, который даже на улицу не выходил
15:08 30.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корреспондент ТАСС Иван Колыганов в воскресенье был задержан в Минске. Как говорится в сообщении, пришедшем с его телефона, Колыганов уже доставлен в РУВД Октябрьское. Он только сегодня прибыл в столицу Белоруссии для освещения событий в стране, все время находился в своем номере в гостинице "Минск", на улицу не выходил.
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