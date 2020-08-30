В Минске задержан журналист ТАСС, который даже на улицу не выходил

15:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корреспондент ТАСС Иван Колыганов в воскресенье был задержан в Минске. Как говорится в сообщении, пришедшем с его телефона, Колыганов уже доставлен в РУВД Октябрьское. Он только сегодня прибыл в столицу Белоруссии для освещения событий в стране, все время находился в своем номере в гостинице "Минск", на улицу не выходил.