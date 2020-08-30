Стычка между протестующими и силовиками в штатском произошла у здания КГБ в Минске

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Короткая стычка между демонстрантами и силовиками в штатском, которые пытались задерживать людей, произошла в воскресенье возле здания КГБ в центре Минска.

Как передает корр. ТАСС, протестующие отбили нескольких задержанных демонстрантов, силовики в штатском вынуждены были покинуть место события на автомобилях.