Стычка между протестующими и силовиками в штатском произошла у здания КГБ в Минске
14:45 30.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Короткая стычка между демонстрантами и силовиками в штатском, которые пытались задерживать людей, произошла в воскресенье возле здания КГБ в центре Минска.
Как передает корр. ТАСС, протестующие отбили нескольких задержанных демонстрантов, силовики в штатском вынуждены были покинуть место события на автомобилях.
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