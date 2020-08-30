Британские власти планируют серьезное повышение налогов - СМИ
15:43 30.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство финансов Великобритании разрабатывает планы крупнейшего повышения налогов за десятилетия для того, чтобы компенсировать потери бюджета из-за общенационального карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса нового типа. Как отмечает в воскресенье газета "Санди телеграф", таким образом глава Минфина Риши Сунак намерен привлекать ежегодно до 25 млрд фунтов (33,3 млрд долларов).
Источники в правительстве подтвердили изданию, что чиновники обсуждают возможность повышения с 10% до 20% размера базисной налоговой ставки на продажу активов и с 18% до 20% - налога на продажу второй квартиры или дома. Для более состоятельных граждан, которые платят налоги по повышенной ставке, размер сбора может быть увеличен до 40% (с нынешних 28% и 20%, соответственно). Рассматриваемые предложения также включают в себя уменьшение объема пенсионных послаблений, введение налога на электронные продажи, повышение топливных и иных сборов.
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