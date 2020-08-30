В Минске по официальным данным на 16:00 уже задержано 125 протестующих

16:40 Источник: Интерфакс

За участие в несанкционированной акции протеста в воскресенье в Минске по состоянию на 16:00 задержаны 125 человек, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

"По состоянию на 16:00 в Минске задержаны 125 граждан, в отношении которых начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - проинформировала Чемоданова.

Она сообщила, что "сотрудниками органов внутренних дел приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности". "Задействована специальная техника и спецсредства по предназначению", - уточнила представитель МВД.

Чемоданова напомнила о предусмотренной законодательством административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях (штраф до 30 базовых величин или административный арест).

"Еще раз обращаемся к гражданам не участвовать в протестных акциях, не вовлекать в подобные мероприятия детей", - подчеркнула она.