0
0
84
НОВОСТИ

Задержанного в отеле в Минске корреспондента ТАСС отпустили из РУВД

17:34 30.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корреспондент ТАСС Иван Колыганов, задержанный в воскресенье в гостинице "Минск", после проверки документов освобожден из РУВД "Октябрьское".

Он вышел на связь с редакцией и сообщил, что с ним все в порядке и что он возвращается в гостиницу. Колыганов прибыл сегодня в белорусскую столицу для освещения событий в стране.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:10 30.08.2020
Протестующие уходят от Дворца Независимости, но обещают вернуться
0
76
16:40 30.08.2020
В Минске по официальным данным на 16:00 уже задержано 125 протестующих
0
182
15:43 30.08.2020
Британские власти планируют серьезное повышение налогов - СМИ
0
256
15:08 30.08.2020
В Минске задержан журналист ТАСС, который даже на улицу не выходил
0
293
14:45 30.08.2020
Стычка между протестующими и силовиками в штатском произошла у здания КГБ в Минске
0
293
14:19 30.08.2020
Минск: Автозаки заполняются людьми под выкрики "Позор!"
0
316
13:43 30.08.2020
Патриарх Кирилл: РПЦ поможет Лукашенко воспитать патриотизм у белорусов
0
391
13:15 30.08.2020
Участники "Марша мира и независимости" двинулись в центр Минска
0
373
12:42 30.08.2020
В ближайшие недели Лукашенко приедет в Москву на встречу с Путиным
0
394
12:05 30.08.2020
Минпросвещения не будет требовать от учителей привиться от COVID-19
0
366

Возврат к списку