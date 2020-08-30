Задержанного в отеле в Минске корреспондента ТАСС отпустили из РУВД
17:34 30.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корреспондент ТАСС Иван Колыганов, задержанный в воскресенье в гостинице "Минск", после проверки документов освобожден из РУВД "Октябрьское".
Он вышел на связь с редакцией и сообщил, что с ним все в порядке и что он возвращается в гостиницу. Колыганов прибыл сегодня в белорусскую столицу для освещения событий в стране.
НОВОСТИ
- 18:10 30.08.2020
- Протестующие уходят от Дворца Независимости, но обещают вернуться
- 16:40 30.08.2020
- В Минске по официальным данным на 16:00 уже задержано 125 протестующих
- 15:43 30.08.2020
- Британские власти планируют серьезное повышение налогов - СМИ
- 15:08 30.08.2020
- В Минске задержан журналист ТАСС, который даже на улицу не выходил
- 14:45 30.08.2020
- Стычка между протестующими и силовиками в штатском произошла у здания КГБ в Минске
- 14:19 30.08.2020
- Минск: Автозаки заполняются людьми под выкрики "Позор!"
- 13:43 30.08.2020
- Патриарх Кирилл: РПЦ поможет Лукашенко воспитать патриотизм у белорусов
- 13:15 30.08.2020
- Участники "Марша мира и независимости" двинулись в центр Минска
- 12:42 30.08.2020
- В ближайшие недели Лукашенко приедет в Москву на встречу с Путиным
- 12:05 30.08.2020
- Минпросвещения не будет требовать от учителей привиться от COVID-19
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать