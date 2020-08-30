Задержанного в отеле в Минске корреспондента ТАСС отпустили из РУВД

17:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корреспондент ТАСС Иван Колыганов, задержанный в воскресенье в гостинице "Минск", после проверки документов освобожден из РУВД "Октябрьское".

Он вышел на связь с редакцией и сообщил, что с ним все в порядке и что он возвращается в гостиницу. Колыганов прибыл сегодня в белорусскую столицу для освещения событий в стране.