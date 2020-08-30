Протестующие уходят от Дворца Независимости, но обещают вернуться

18:10 Источник: Интерфакс

Участники несанкционированного "Марша мира и независимости" начинают покидать площадь рядом Дворцом Независимости в Минске, где находится резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в Минске начался дождь, некоторые протестующие решили покинуть площадь. При этом они призывают сторонников к ежедневным протестам и обещают вернуться под стены резиденции.

Покидая площадь, люди направляются обратно к стеле "Минск город-герой". Однако перед оцеплением вокруг Дворца Независимости все еще остается много людей.