К обучению в онлайн-формате в РФ готовятся более 60% опрошенных родителей школьников - опрос
07:40 31.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 62% опрошенных российских родителей школьников уверены, что в новом учебном году детям снова придется обучаться дистанционно из-за пандемии. Такие выводы следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провели проекты Леди Mail.ru, Дети Mail.ru и Добро Mail.ru.
"Родители <...> хотели бы снова водить детей в школу - 57% предпочли бы очное обучение. При этом 87% из них уверены, что такой формат гораздо эффективнее онлайн-режима. Однако 62% мам и пап все же считают, что пандемия внесет свои коррективы в образовательный процесс и дети снова будут учиться онлайн", - говорится в материалах.
При этом 26% опрошенных родителей отказались от дополнительных занятий в этом году, 20% - частично перевели их в онлайн.
Опрос проведен с 14 по 26 августа 2020 года среди 9 229 пользователей проектов Леди Mail.ru, Дети Mail.ru и Добро Mail.ru.
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