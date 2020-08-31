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По факту избиения блогера Егора Жукова в Москве столичная полиция начала проверку

07:50 31.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столичная полиция начала проверку после избиения двумя неизвестными блогера Егора Жукова в Москве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, накануне в ОМВД по Можайскому району Москвы с заявлением о причинении телесных повреждений обратился молодой человек. Он сообщил, что двое неизвестных избили его и скрылись. "По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ ("Побои")", - сказали в пресс-службе.

На Егора Жукова напали и избили возле дома вечером в воскресенье. Он был госпитализирован с подозрением на черепно-мозговую травму. Как отметил представитель Жукова Стас Топорков, перед госпитализацией Жуков написал заявление в ОМВД Можайского района. По его словам, полицейские приняли его и начали проверку.

Жуков был арестован 2 августа 2019 г. по обвинению в участии в массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции в Москве, произошедшей 27 июля того же года (ст. 212 УК РФ). Через месяц по ходатайству следствия он был переведен под домашний арест. Позднее СК первоначальное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения Жукова стали ролики, опубликованные в YouTube.

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