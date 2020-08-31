Трампа обвинили в разжигании насилия и раскола в США

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун (Демократическая партия) в воскресенье обвинила президента США Дональда Трампа (Республиканская партия) в создании предпосылок для разгула насилия в городах страны, включая Портленд. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте губернатора.

"Президент Трамп поощряет раскол и нагнетает насилие. Это произошло в Кеноше и сейчас, к сожалению, происходит в Портленде, штат Орегон", - отметила губернатор. "Несмотря на насмешки и твиты президента, речь идет о жизни и смерти. Из-за его некомпетентной реакции на пандемию почти 200 тыс. человек умерли", - продолжала она.

Браун убеждена, что "никто не находится по-настоящему в безопасности, пока Дональд Трамп остается президентом". Мэр Портленда Тед Уилер, также представляющий демократов, в воскресенье выступил с видеообращением, обвинив главу государства в создании в США обстановки "ненависти и раскола".