Из-за коронавируса под медицинским наблюдением остаются более 200 тыс. граждан - Роспотребнадзор
09:00 31.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 212 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 211 940 человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего проведено более 36,6 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 259 тыс. исследований.
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