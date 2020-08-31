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НОВОСТИ

Из-за коронавируса под медицинским наблюдением остаются более 200 тыс. граждан - Роспотребнадзор

09:00 31.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 212 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 211 940 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 36,6 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 259 тыс. исследований.

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