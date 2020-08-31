Из-за пожара в одном из цехов приостановлена работа хлебокомбината в Екатеринбурге

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Деятельность старейшего хлебопекарного завода в Свердловской области "Смак" приостановлена из-за пожара в одном из цехов. Об этом сообщил ТАСС источник на предприятии.

"Газ отключен, оборудование отключено. Производство остановлено", - сказал собеседник агентства.

В 08:57 (06:57 мск) поступило сообщение о пожаре на территории Свердловского хлебомакаронного комбината "Смак" в Екатеринбурге. Загорелся кабель внутри двухэтажного здания одного из цехов. Предварительная площадь пожара составила 800 кв. м, произошло частичное обрушение кровли под воздействием высокой температуры на площади 100 кв. м. Эвакуированы 250 человек.

Как передает корр. ТАСС с места событий, для размещения эвакуированных сотрудников "Смака" прибыли автобусы. Улица Свердлова в направлении вокзала перекрыта, машины пропускают по полосе встречного движения.