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Режим самоизоляции в Томской области продлен до конца сентября

10:05 31.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе до 30 сентября, но снял некоторые ограничения, сообщила в понедельник пресс- служба областной администрации.

"Томский губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19, продлил действующий в регионе режим ограничений до 30 сентября, одновременно сняв ряд запретов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что глава региона разрешил работу в Томской области всех учреждений дополнительного образования, учреждений общественного питания во всех городах и районах региона, а также работу санаторно-курортных учреждений. Перед открытием организации должны направить уведомление на сайт работа.томск.рф, взяв на себя обязательства соблюдать все санитарно-эпидемические требования.

"По сути, у нас в области остаются под запретом только массовые мероприятия в закрытых помещениях. Главное ограничение одно: обязательное использование защитных масок и дезинфекция рук в общественном транспорте, в учреждениях торговли и других закрытых помещениях с массовым пребыванием людей", - приводятся в сообщении слова губернатора.

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