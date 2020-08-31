Доставленный в Японию Олимпийский огонь временно помещен в музей в Токио

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Олимпийский огонь, который был доставлен в Японию в преддверии Игр в Токио, но так и не был использован по назначению из-за их переноса на следующий год, временно помещен в Олимпийский музей в японской столице. Официальная церемония по этому случаю прошла в понедельник, передает корр. ТАСС с места событий.

"Я надеюсь, что максимально возможное число людей смогут своими глазами увидеть олимпийский огонь. Мы будем прилагать все усилия, чтобы провести Игры в следующем году", - отметил председатель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. Министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото в свою очередь добавила, что в ближайшие месяцы начнется обсуждение мер по контролю за распространением коронавируса, которые будут применяться во время Олимпиады.

Огонь находится внутри специальной лампады, все желающие смогут увидеть его в период с 1 сентября по 1 ноября. Для посещения музея требуется предварительное бронирование. При этом из-за пандемии коронавируса в выставочное помещение пускают не более 120 человек в час.