В РФ повысился коэффициент распространения коронавирусной инфекции до 1,05 - оперштаб
11:00 31.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник продолжил рост и достиг 1,05, увеличившись за сутки на 0,02. В Москве показатель также находится на отметке 1,05, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в понедельник данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.
В стране это стало максимальным значением с 2 июня, а в столице - с 30 июля.
Только в четырех из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент распространения заболевания держится ниже единицы. Это Иркутская область (0,92), Ханты-Мансийский автономный округ (0,95), Красноярский край (0,97) и Свердловская область (0,98).
В Ростовской области показатель опустился с 1,01 до 1, в Санкт-Петербурге за сутки он не изменился и составил 1,03, в Воронежской области опустился с 1,05 до 1,04, в Москве вырос с 1,04 до 1,05, а в Подмосковье - с 1,05 до 1,07. В Нижегородской области коэффициент снизился с 1,15 до 1,12.
НОВОСТИ
- 11:10 31.08.2020
- Перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ намерена выступить бывший кандидат в президенты Белоруссии Тихановская
- 10:15 31.08.2020
- Доставленный в Японию Олимпийский огонь временно помещен в музей в Токио
- 10:05 31.08.2020
- Режим самоизоляции в Томской области продлен до конца сентября
- 09:10 31.08.2020
- Из-за пожара в одном из цехов приостановлена работа хлебокомбината в Екатеринбурге
- 09:00 31.08.2020
- Из-за коронавируса под медицинским наблюдением остаются более 200 тыс. граждан - Роспотребнадзор
- 08:10 31.08.2020
- В Индонезии обнаружен мутировавший штамм нового коронавируса - СМИ
- 08:00 31.08.2020
- Трампа обвинили в разжигании насилия и раскола в США
- 07:50 31.08.2020
- По факту избиения блогера Егора Жукова в Москве столичная полиция начала проверку
- 07:40 31.08.2020
- К обучению в онлайн-формате в РФ готовятся более 60% опрошенных родителей школьников - опрос
- 18:10 30.08.2020
- Протестующие уходят от Дворца Независимости, но обещают вернуться
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать