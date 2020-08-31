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В РФ повысился коэффициент распространения коронавирусной инфекции до 1,05 - оперштаб

11:00 31.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник продолжил рост и достиг 1,05, увеличившись за сутки на 0,02. В Москве показатель также находится на отметке 1,05, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в понедельник данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В стране это стало максимальным значением с 2 июня, а в столице - с 30 июля.

Только в четырех из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент распространения заболевания держится ниже единицы. Это Иркутская область (0,92), Ханты-Мансийский автономный округ (0,95), Красноярский край (0,97) и Свердловская область (0,98).

В Ростовской области показатель опустился с 1,01 до 1, в Санкт-Петербурге за сутки он не изменился и составил 1,03, в Воронежской области опустился с 1,05 до 1,04, в Москве вырос с 1,04 до 1,05, а в Подмосковье - с 1,05 до 1,07. В Нижегородской области коэффициент снизился с 1,15 до 1,12.

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