Опрос: На подготовку детей в школу россияне потратили в среднем около 35 тыс. рублей

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опрошенные россияне потратили в среднем 34,8 тыс. рублей на подготовку детей к школе в 2020 году. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"На подготовку детей к школе в этом году родители потратили в среднем 34 858 рублей. Самой крупной статьей расходов стала покупка школьной формы, сменной и спортивной обуви - 15 415 рублей (в прошлом году - 13 431 рубль). Также 4 195 рублей были потрачены на учебники и рабочие тетради (+1 076 рублей в сравнении с 2019 г.), а 3 979 рублей - на школьный портфель. Вдвое увеличились взносы на школьные нужды - с 1 781 рубля до 3 885 рублей. На канцелярские товары было потрачено 2 633 рубля, а на цветы и подарки учителям - 1 644 рубля (в прошлом году 1 177)", - сообщается в материалах ВЦИОМ.

По данным опроса, у 26% респондентов есть дети школьного возраста, еще у 24% - внуки. Остальные опрошенные ответили, что в последние пять лет в их семье не было школьников или дети идут в первый класс только в этом году.

Как показало исследование, за последние пять лет россияне тратили собственные средства на школьную форму (27%), учебники, тетради и учебные материалы (26%), ремонт помещений школы (17%), подарки учителям (16%), дополнительные занятия по основным предметам (13%), техническое оснащение класса (11%), охрану школы (10%).

Большинство родителей, по сведениям ВЦИОМ, в этом году тратили средства на покупку школьной формы (69%), учебных принадлежностей (60%), школьной сумки (57%), учебно- методического материала (47%), цветы и подарки учителям (41%). При этом половина (50%) участников опроса считают, что приобретение школьной формы должно оплачиваться за счет собственных средств. Кроме того, 27% респондентов указали, что все траты на подготовку к учебе должны оплачиваться за счет бюджетных средств.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 26 августа 2020 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данных опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства.