Латвия, Литва и Эстония введут санкции против Лукашенко и порядка 30 должностных лиц Белоруссии

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Латвии, Литвы и Эстонии в понедельник объявят о введении санкций против порядка 30 должностных лиц Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу.

Отмечается, что речь идет о запрете на въезд этих лиц на территорию трех стран.

Науседа заявил, что санкционный список может быть расширен в дальнейшем.

В среду премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что санкционный список Вильнюса по Белоруссии вступит в силу после того, как будет согласован с Ригой и Таллином. МИД Литвы включил в него 118 человек, в том числе президента Александра Лукашенко. Все эти лица, как утверждают в Вильнюсе, имели отношение к фальсификации итогов президентских выборов в Белоруссии и неоправданному применению силы к протестующим.