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Для старта кампании по вакцинации от коронавируса в Москве заготовлено более 1 млн доз

13:00 31.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число вакцин от гриппа, которые есть на складах Москвы, составляет более 1 млн штук, что достаточно для старта кампании. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

"Более 1 млн доз вакцины от гриппа для старта, которые у нас есть, достаточно. Они лежат у нас на складе, и мы можем прививать всех, кто этого пожелает без ограничений. Это отечественная вакцина, она надежная и качественная", - сказал Хрипун.

Он подчеркнул, что миллион вакцин только для старта. Дальше есть график поставок, который точно перекроет потребность в вакцинах вплоть до завершения кампании. Она пройдет бесплатно для всех.

По словам главы департамента, помимо бесплатной вакцины, которую приобретает для жителей московское правительство, есть еще и коммерческие структуры. Для Москвы не имеет значения, если какая-то часть иногородних жителей захочет сделать прививку.

"Они могут обратиться в мобильные пункты. В прошлом году в них всего сделали прививки порядка 300 тыс. человек", - добавил Хрипун.

Прививочная кампания от гриппа начнется в Москве с 1 сентября. Всего в городе будет работать около 450 пунктов, где жители смогут сделать прививки. Из них 44 - это мобильные пункты, там принимают также людей без московской регистрации.

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