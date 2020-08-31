Проект обновления Конституции Белоруссии будет вынесен на общественное обсуждение - БелТА

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа над изменениями Конституции Белоруссии идет, ее обновленный проект будет вынесен на общественное обсуждение. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в понедельник во время рабочей встречи с главой Верховного суда Валентином Сукало, сообщает информационное агентство БелТА.

"Сейчас в Беларуси специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работают над изменениями в главный закон страны, - цитирует Лукашенко агентство. - Затем проект обновленной конституции будет вынесен на общественное обсуждение. Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения".

"Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по конституции есть один голос - и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска", - обратил внимание глава государства, заметив, что голос несовершеннолетних граждан страны, которых также немало на митингах [оппозиции], учитываться не может, хотя они и могут высказывать свое мнение.