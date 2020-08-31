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Для международного фонда по вакцинам COVAX ЕК выделила 400 млн евро

14:00 31.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) выделила в понедельник 400 млн евро для финансирования международного механизма по обеспечению равного доступа для всех стран к вакцинам от коронавируса - COVAX ("Ковакс"). Об этом говорится в распространенном в понедельник видеообращении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия предоставит 400 млн евро в виде гарантий для фонда COVAX, чтобы обеспечить закупку и доставку вакцины от коронавируса в страны с низким и средним уровнем доходов. Мы намерены вместе сделать все возможное, чтобы ускорить создание и доставку вакцины от коронавируса как европейцам, так и остальному миру", - заявила она.

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