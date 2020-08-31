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Марина Бунакова из РФ назначена главным редактором "Комсомольской правды"

14:10 31.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главным редактором "Комсомольской правды" в Белоруссии назначена Марина Бунакова из России, прежний главред издания Андрей Левковский остается первым заместителем главного редактора газеты. Об этом сообщила в понедельник ТАСС генеральный директор компании ЗАО "БелКП-ПРЕСС" издающей газету, Наталья Галезник.

"Подтверждаю, что у нас с сегодняшнего дня в должности главного редактора назначена Марина Бунакова, она из России, работала в основном офисе российской "Комсомолки" в Москве", - сказала Галезник.

У белорусского издания в связи с освещением ситуации в стране после президентских выборов возникли проблемы, издание было вынуждено печатать номера в России. Газету сейчас нельзя реализовывать через киоски "Белсоюзпечати" или распространять по подписке через "Белпочту". 26 августа в ЗАО "БелКП-ПРЕСС" с внеплановой проверкой в газету пришли сотрудники Комитета госконтроля Белоруссии, проверка продлится до 6 октября.

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