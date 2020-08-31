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Первый прямой рейс компании El Al из Тель-Авива прибыл в Абу-Даби

15:10 31.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет израильского национального авиаперевозчика El Al ("Эль-Аль"), совершивший первый прямой перелет между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), приземлился в понедельник в аэропорту Абу-Даби. Об этом сообщил телеканал "Аль-Джазира".

Ранее в понедельник арабские и израильские СМИ информировали о том, что самолет вылетел из международного аэропорта Бен-Гурион. Перед вылетом член делегации, зять и старший советник президента США Джаред Кушнер в комментарии журналистам выразил надежду на то, что этот рейс станет "началом исторического пути на Ближнем Востоке". Полет, как утверждается, длился более трех часов и проходил через воздушное пространство Саудовской Аравии.

Палестинская сторона негативно отреагировала на событие. Как сообщило агентство ВАФА, премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе назвал полет "явным нарушением общеарабской позиции по арабо-израильскому конфликту".

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