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НОВОСТИ

Лидера белорусских католиков не впускают в страну

15:22 31.08.2020 Источник: НГ-Online

Белорусские пограничники не впускают в страну лидера католиков Белоруссии архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Он был в Польше и возвращался домой. "Сейчас я нахожусь на пограничном переходе в Кузнице, меня не впустили.

Официальное заявление будет позже, пока ничего сказать не могу", — сказал «Радио Свобода» Кондрусевич. В последнее время лидер католиков сделал серию заявлений, которые можно рассматривать как моральную поддержку протестующим против режима Александра Лукашенко. Кондрусевич требовал остановить насилие над участниками массовых акций, предрекал Белоруссии международную изоляцию и гражданскую войну. Все происходящее в стране он определил как "грех беззакония".

В конце прошлой недели минский ОМОН заблокировал в главном католическом храме столицы около сотни участников марша несогласных, в связи с чем архиепископ выразил очередной протест. Ранее Лукашенко предупредил священнослужителей о недопустимости вмешательства в политику.

 Редакция НГ-Религии

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