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НОВОСТИ

Лукашенко запрещен въезд в страны Балтии

15:35 31.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Латвии запретил въезд в страну президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам из-за ситуации после президентских выборов, аналогичные меры приняли также власти Литвы и Эстонии. Об этом власти балтийских республик сообщили в понедельник.

"На основании решения кабинета министров Латвийской Республики, а также координации с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение на неопределенный срок установить запрет на въезд в Латвию для 30 должностных лиц Республики Беларусь", - указано в сообщении латвийского МИД.

"Санкциями мы показываем, что очень серьезно относимся к нарушению прав человека в Белоруссии", - заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. В свою очередь МВД Литвы сообщило, что департамент миграции при министерстве внутренних дел в понедельник внес информацию об этих белорусских лицах в список иностранцев, которым запрещен въезд в республику.

В список, кроме президента Белоруссии, включены также его старший сын, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, глава администрации президента Игорь Сергеенко, первый замглавы администрации президента Максим Рыженков, замглавы администрации президента Ольга Чуприс, управляющий делами президента Геннадий Богдан, председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии (КГБ) Валерий Вакульчик, глава МВД Юрий Караев, председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич, министр юстиции Олег Слижевский, председатель ЦИК Лидия Ермошина и другие.

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