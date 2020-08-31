Глава МИД Армении: Страна заинтересована в сохранении военной базы РФ в Гюмри

16:25 Источник: Интерфакс

Нахождение российской военной базы в Гюмри позволяет обеспечивать безопасность в регионе, в Ереване заинтересованы в ее сохранении, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

"Армения не является угрозой для кого-либо в регионе. Армения и Россия имеют общие интересы безопасности, и именно на основе этих взаимных интересов мы преследуем общую цель по обеспечению безопасности. Военная база также позволяет достичь этой цели", - сказал он в интервью "Интерфаксу". Так он ответил на вопрос, по-прежнему ли Армения заинтересована в сохранении военной базы.