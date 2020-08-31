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Китай заявил о нарушении Индией соглашения по статусу-кво на границе

16:45 31.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийские военные нарушили договоренности, достигнутые Пекином и Нью-Дели относительно сохранения статуса-кво на границе между двумя странами в районе Ладакха. Об этом в понедельник заявил официальный представитель боевого командования Западного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Шуйли.

"31 августа индийские военные подорвали консенсус, достигнутый на предыдущих многоуровневых переговорах между двумя сторонами, они вновь незаконно пересекли линию контроля в районе южного берега озера Пангонг-Цо и перевала Жэцинь, что <...> вызвало напряженность на границе".

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