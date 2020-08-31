Впервые с начала процесса актер Михаил Ефремов согласился дать показания в суде
18:00 31.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Актер Михаил Ефремов согласился в понедельник дать показания в суде по своему делу, это произойдет впервые с начала процесса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда.
"Спрашивайте, хотя я ничего не помню. Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьез", - сказал он, подчеркнув, что даже не помнит момент столкновения машин.
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