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Глава МВД Белоруссии: Журналисты "сами виноваты, и мы иногда надо признать перегибаем..."

18:25 31.08.2020 Источник: Интерфакс

Министр внутренних дел Белоруссии признал, что журналисты иногда становятся объектами применения чрезмерной силы со стороны сотрудников милиции.

"(Журналисты-ИФ) сами виноваты, и мы иногда надо признать перегибаем. Постоянно учу, что с прессой ссориться нельзя. (...) Надо понимать, что в месте, где сталкиваются массы людей и такие страсти клокочут, быть выдержанным, хладнокровным, когда ты только что получил камнем в щит, слева по челюсти, справа бьют твоего товарища, не всегда возможно за секунду определить, что тут журналист и надо его обойти", - сказал Караев в интервью телеканалу RT.

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