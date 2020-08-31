В НАТО утверждают, что российский истребитель нарушил воздушную границу альянса
22:30 31.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО утверждает, что российский истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик В-52 ВВС США над Балтийским морем, нарушив воздушное пространство альянса. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном в понедельник в Брюсселе.
"Поздно вечером в пятницу, 28 августа, бомбардировщик В-52 ВВС США был перехвачен российским истребителем Су-27 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Перехват произошел, когда бомбардировщик В-52 приближался к воздушному пространству Дании в районе острова Борнхольм. Российский Су-27, летевший из Калининграда, вслед за B-52 вошел в воздушное пространство Дании над островом, совершив значительное нарушение воздушного пространства страны НАТО", - отмечается в нем.
В документе говорится, что "для противодействия нарушению были запущены датские самолеты быстрого реагирования, однако российские истребители повернули назад еще до перехвата". "Датские самолеты оставались в воздухе и патрулировали, чтобы защитить суверенитет датского воздушного пространства", - добавили в НАТО, подчеркнув, что "пятничный инцидент - первый в этом роде за несколько лет". По мнению НАТО, это "свидетельствует о новом уровне провокационного поведения России".
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